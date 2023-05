Alle Verfahren gegen Haager Ex-Stadtrat Marquart eingestellt

Zweieinhalb Jahre wurde ermittelt, nun steht das Ergebnis beim Dauerthema über angeblich mehrfach und falsch verrechnete Leistungen der Firma ETM des ehemaligen ÖVP-Stadtrates Christian Marquart bei mehreren Gemeindebaustellen fest.

Nachdem die Staatsanwaltschaft St. Pölten bereits im November 2022 mit vier Teileinstellungen die überwiegende Zahl der untersuchungsgegenständlichen Fakten als strafrechtlich irrelevant beurteilt hatte, wurde das Ermittlungsverfahren nun gänzlich eingestellt. „Die Staatsanwaltschaft hat keinen Grund zur weiteren Verfolgung von Christian Marquart gefunden und das Ermittlungsverfahren eingestellt“, heißt es in dem Schreiben der Staatsanwaltschaft, das der NÖN vorliegt. Der Verdacht des schweren Betrugs und der Untreue sei „nicht mit ausreichender Sicherheit nachweisbar“, heißt es weiter. Das Verfahren sei daher einzustellen.

Marquart, der bis Mai 2021 ÖVP-Wirtschaftsstadtrat war und aufgrund des politischen Drucks zurücktrat, habe von der Staatsanwaltschaft die Möglichkeit bekommen, sich zu den zahlreichen, von der Liste für Haag, eingebrachten Anzeigen bei Polizei und Staatsanwaltschaft zu erklären. Die Überprüfung habe ergeben, „dass in den Abrechnungen von Christian Marquart keine Leistungen verrechnet worden sind, die von ihm beziehungsweise der ETM elektro technik marquart GmbH nicht auch tatsächlich erbracht wurden. Vorsätzliche Mehrfach-oder Falschverrechnungen hat es niemals gegeben. Sämtliche erhobenen Vorwürfe erweisen sich daher als unwahr und haltlos“, sagt Marquarts Rechtsanwalt Martin Nemec.

Rückzahlungen in Höhe von 111.000 Euro

Tatsächlich gab es aber Rückzahlungen von Marquart beim Tierpark-Wirtschaftshof, weshalb die Staatsanwaltschaft tätie Reue anerkannt habe, betont die Liste für Haag. „Am wichtigsten ist für uns, dass die Stadtgemeinde beziehungsweise der Tierpark 111.000 Euro von ETM zurückbekommen hat. Rund 66.000 Euro per Überweisung, der Rest in Form von Leistungen wie zum Beispiel einem Notstromaggregat“, erklärt Bürgerlisten-Gemeinderat und Untersuchungsausschuss-Obmann Thomas Stockinger. Er kritisiert aber, dass es noch immer keine um diese Summe korrigierte Schlussrechnung gibt. „Dies könnte zu Problemen bei Gewährleistungsfällen und in der Buchhaltung bezüglich des Anlagenverzeichnisses führen“, warnt Stockinger.

Gemeinsam mit Für Haag-Stadtrat Josef Staudinger, ÖVP-Stadtrat Martin Tojner, ÖVP-Gemeinderat Georg Buchner und SPÖ-Gemeinderat Reinhard Prock hat er im neu ins Leben gerufenen Arbeitskreis ETM die ETM-Themen aufgearbeitet. Bei der Baustelle beim Bezirksgericht kenne man sich bezüglich der STA-Einstellung nicht wirklich aus, betont Stockinger. „Wir wissen nicht, ob die Staatsanwaltschaft die neuen Erkenntnisse bereits weiß und im Ermittlungsverfahren einfließen hat lassen“, gibt er zu bedenken. Planer Erwin Hackl und Bauaufseher Rudolf Pfaffenlehner hätten nämlich der Stadtgemeinde „in einem Meeting mitgeteilt, dass die ETM-Rechnungen beim Bezirksgericht um 101.386 Euro zu hoch sind“, erklärt Stockinger.

Daher wolle man die Angelegenheit keinesfalls ruhen lassen. „Es gibt noch weitere Punkte, die derzeit von Hackl und Pfaffenlehner überprüft werden, es könnte sich die Summe also weiter erhöhen. Sobald die Summe endgültig feststeht, wird der Arbeitskreis der Stadtgemeinde vermutlich empfehlen, die Summe von ETM zurückzufordern“, stellt Stockinger klar.

Aus Sicht der ETM sei die Causa mit Einstellung sämtlicher Verfahren jedoch erledigt. Für Christian Marquart steht nun, da sich kein einziger Vorwurf bestätigt hat, fest, dass die Anzeigen politisch motiviert waren und es vordergründig darum ging, ihn und sein Unternehmen in ein schlechtes Licht zu rücken. „Es ist das eine, Sachverhalte bei der Strafverfolgungsbehörde anzuzeigen. Es ist aber etwas anderes, diesen Schritt auch noch massiv medial zu befeuern und deswegen eine Hetzkampagne gegen mich und mein Unternehmen zu betreiben, noch dazu, wenn die Vorwürfe gegen mich schlichtweg falsch sind“, erklärt Marquart.

Zivil- und Strafverfahren gegen Thomas Stockinger

Der Unternehmer hat sich deshalb dazu entschieden, gegen die Liste Für Haag rechtlich vorzugehen. Konkret wurde gegen Thomas Stockinger ein Zivilverfahren wegen Ehrenbeleidigung, Rufschädigung und Unterlassung beim Landesgericht St. Pölten und ein Strafverfahren wegen übler Nachrede beim Bezirksgericht Haag eingeleitet. Weitere zivil- und strafrechtliche sowie auch medienrechtliche Schritte gegen Stockinger und weitere Mitglieder der Bürgerliste werden derzeit geprüft. Von seinem Vorhaben, die Vorgänge bei den Gemeindebaustellen weiterhin genau unter die Lupe zu nehmen, lässt sich Stockinger deshalb aber nicht abbringen. „Marquart versucht mich nun einzuschüchtern. Das wird die Aufklärung durch den Arbeitskreis jedoch nicht verhindern“, steht für ihn fest.

Bürgermeister Lukas Michlmayr würde sich nach der neuesten Entwicklung wünschen, dass sich nun alle wieder auf die Arbeit für die Gemeinde konzentrieren und ihre ganze Energie dafür aufbringen. „Der politische Stil, über Anzeigen Politik zu machen, ist abzulehnen. Es ist eine Entscheidung gefallen und die ist zu respektieren“, wünscht sich der Stadtchef, dass „Gräben nun wieder zugeschüttet werden“. Die letzten zweieinhalb Jahre seien auch für die Gemeinde schwierig und belastend gewesen, berichtet Michlmayr. Zum einen sei es extrem aufwändig gewesen, sämtliche Unterlagen für die Ermittlungen zu liefern. Zudem haben die ständigen Negativmeldungen der Gemeinde zwei größere Landesprüfungen beschert. „Wir warten noch auf den Bericht, aber er dürfte auch positiv ausfallen“, erklärt er.

