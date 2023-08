Ennsdorf: Verkauft werden darf alles, was in den Kofferraum passt

„Es ist einmal etwas anderes, normale Flohmärkte gibt es genug“, erklärt Birgit Wallner von der SPÖ Ennsdorf auf die Frage, wie die Idee zustande kam. Außerdem sei es praktischer und weniger aufwendig zu organisieren.

Die Aussteller, die am Flohmarkt teilnehmen wollen, müssen sich nach der Anmeldung überlegen, was alles in ihren Kofferraum passt. Ausgestellt wird nämlich direkt in diesem. Die Besucher können die einzelnen Stände also nicht auf Tischen, sondern in den Kofferräumen der stehenden Fahrzeuge betrachten. Die Standgebühr beträgt fünf Euro. Von Hausrat über Spielzeug bis hin zu Bekleidung kann alles gekauft werden, aber auch noch vieles mehr. Beginn des Flohmarkts ist um 14 Uhr, der Ersatztermin bei Schlechtwetter der 16. September.

Während der Dauer des Flohmarkts bieten die Kinderfreunde Ennsdorf eine Nachwuchsbetreuung im Gewäxhaus an. Zudem gibt es auch ein Buffet und einen Getränkeausschank. Der Reinerlös geht an den Sozialfonds Ennsdorf, um unschuldig in Not geratenen Menschen zu helfen.