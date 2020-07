Wem es bisher noch nicht wirklich bewusst war, dem sollte spätestens seit dem weltweiten Ausbruch des Coronavirus klar geworden sein, wie wichtig ein gutes Gesundheitssystem für ein Land ist. Dass (Nieder-)Österreich hier sehr gut aufgestellt ist, ist unbestritten und gleichzeitig auch sehr beruhigend.

Dennoch darf man nicht übersehen, dass es in den letzten Jahren immer schwieriger geworden ist, Kassenärzte für Allgemeinmedizin zu finden. Vor allem dann, wenn kein Zuverdienst durch eine Hausapotheke winkt. Dementsprechend glücklich schätzen darf man sich daher derzeit in Ennsdorf. Seit gut einer Woche ordiniert eine engagierte Ärztin, der man erstmals auch gemeindeeigene, moderne Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann.

Die Freude darüber ließ bei der offiziellen Eröffnung am Sonntag sogar für kurze Zeit die Tatsache in den Hintergrund rücken, dass das Coronavirus nicht nur im angrenzenden Oberösterreich, sondern auch im Bezirk wieder am Vormarsch ist.