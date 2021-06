Skatepark, Kletterturm, Funpark, Tennisplätze und Freibad. Haag hat viele Freizeitstätten zu bieten und dies im Abstand von nur wenigen Metern. Mit Paddel-Tennis – einer Trendsportart, die gerade im Begriff ist, auch Österreich zu erobern – gesellt sich dort in wenigen Monaten eine weitere Attraktion hinzu. Der Sport ist leichter zu lernen als „normales“ Tennis, lässt sich das ganze Jahr über und dank Flutlicht auch am Abend spielen.

Zu verdanken ist dieses Angebot einer Privatinitiative, die wohl gerade zur richtigen Zeit kommt. Nach den Lockdowns und den damit verbundenen Einschränkungen auch im Sportbereich sollte der Hunger nach Bewegung schön langsam groß sein. Es wäre an der Zeit, dass in allen Bereichen des täglichen Lebens wieder Normalität einkehrt. Sportliche Betätigung wäre ein Bereich, wo dies halbwegs ungezwungen gelingen sollte. Ein neuer Anreiz könnte dazu beitragen, diesen Prozess zu beschleunigen. Und das wäre gut so!