Corona ist der größte Feind

Die Gastronomie zählt zu jenen Branchen, die von der Corona-Krise am härtesten getroffen wurden. Die Omikron-Variante könnte nun dafür sorgen, dass die Gasthäuser schon bald wieder ihre Pforten schließen müssen.

Nicht gerade die besten Voraussetzungen, um ein neues Restaurant zu eröffnen. Obwohl der Rosehill Foodpark an der Westautobahn in Haag nun die modernste Raststation Österreichs und Vorreiter für sämtliche Rosenberger-Standorte ist, wurde er vor Weihnachten still und heimlich ohne große Eröffnungsfeier in Betrieb genommen.

Angenommen wird die Raststation, die auch von Haag aus direkt erreichbar ist, dennoch werden. Dafür garantiert das kluge Konzept, fünf unterschiedliche Gastronomie-Marken unter einem Dach zu vereinen und für jeden Geschmack etwas zu bieten. Wenn es jemand schafft, eine Erfolgsgeschichte zu verhindern, dann wohl nur Corona.