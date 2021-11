Das geringere Übel gewählt

Sind Luftreinigungsgeräte ein probates Mittel, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen? Diese Frage beschäftigt derzeit die Gemeinderäte in St. Valentin. Und sie kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen, wie der Disput zwischen Grünen und SPÖ zeigt.

Häufiges Lüften sei die beste und billigste Methode, erklären die Grünen. Das stimmt natürlich – aber nur im Frühjahr und Sommer. Dass die Kinder im Winter mit dicken Jacken in den Klassenräumen sitzen und trotzdem frieren, ist keine Alternative. Schließlich erhofft man sich durch den Einsatz der Geräte eine Stabilität im Präsenzunterricht. Die erreicht man nicht, wenn die Kinder wegen zu niedriger Temperaturen in den Klassenräumen krank werden. Und quasi für die Straße zu heizen, kann ja auch nicht im Sinne der Grünen sein. Luftreiniger dürften da in Summe das geringste Übel sein.