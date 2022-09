Die Hoffnung stirbt zuletzt

Das Sicherheitszentrum und die „Liste für Haag“: Das ist schon eine ganz besondere Geschichte.

Zum einen betont man immer, dass jedem der Mandatare natürlich bewusst sei, welche Wichtigkeit Feuerwehr und Rotes Kreuz in Haag hätten und dass beide eine hervorragende und wichtige Arbeit leisten. Andererseits konnte sich bisher – mit einer einzigen Ausnahme in der letzten Sitzung – noch kein Mandatar bei den Beschlüssen zu diesem Großprojekt dazu durchringen, den Blaulichtorganisationen dies auch mit dem Abstimmungsverhalten zu vermitteln. Stets stimmte man dagegen oder enthielt sich der Stimme.

In der Sitzung am Mittwoch hätte es sogar noch schlimmer kommen können. Wäre die Bürgerliste ausgezogen, wäre der Gemeinderat nicht mehr beschlussfähig gewesen. So weit gingen Stockinger, Staudinger & Co. dann aber doch nicht. Späte Einsicht? Darauf kann man nur hoffen ...