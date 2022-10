Die Hürden überwunden

Die NÖMS Ramingtal wurde einer Generalsanierung unterzogen und am vergangenen Freitag mit einem Festakt und einem Tag der offenen Tür feierlich eröffnet. Das wäre an sich noch nichts Außergewöhnliches. Das passiert auch in anderen Schulen. Dennoch war diese letztendlich 4,7 Millionen Euro teure Sanierung etwas Besonderes.

So galt es bei diesem Projekt gleich fünf Gemeinden von der Notwendigkeit der Sanierung zu überzeugen und bei den Kosten einen Aufteilungsschlüssel zu finden, der für alle machbar ist. Erschwerend kam noch hinzu, dass diese fünf Gemeinden aus zwei Bundesländern kommen und es in Nieder- und Oberösterreich unterschiedliche Gesetze und Förderungen gibt. Das erklärt, warum von den ersten Gesprächen bis zur Finalisierung 15 Jahre vergingen. Das Ergebnis kann sich nun auf alle Fälle sehen lassen und ist ein Musterbeispiel gelebter Nachbarschaft.