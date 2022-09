Die Lücke gefüllt

Meinungsumfragen haben prinzipiell einen eher schlechten Ruf und sind nicht zuletzt durch die Causa Beinschab in ein mehr als schiefes Licht geraten. Dass Umfragen aber auch sehr hilfreich sein können und es von Vorteil ist, sich an den Ergebnissen zu orientieren, hat sich in Haag gezeigt.

Die Bevölkerungsumfrage im Rahmen des Stadterneuerungsprozesses hat nämlich ergeben, dass ein Wochenmarkt der größte Wunsch der Haager ist. Dieser feierte nun am Samstag seine Premiere und kann aufgrund des ausgezeichneten Besuchs als voller Erfolg bezeichnet werden. Dass so mancher Standler bereits nach zwei Stunden für Nachschub sorgen musste, weil die Waren auszugehen drohten, ist ein deutliches Indiz dafür, dass die Menschen auch in Zeiten der Teuerung bereit sind, für regionale Produkte ein bisschen mehr auszugeben. Und es zeigt, dass ein Markt wie dieser in Haag bisher gefehlt hat.