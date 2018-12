Schlechte Nachrichten kommen selten allein. Damit machte man nun auch bei Gebietsligist Neuhofen Erfahrungen. Nach dem feststehenden Abgang von Abwehrchef Jan Zawada liebäugelt offensichtlich nun auch Gevorg Badalyan mit einem Abgang. Finanzielle Interessen dürften auch eine Rolle spielen. Für Neuhofen ein schwerer Schlag, zumal der Stürmer Badalyan mit seinen zahlreichen Treffern in den letzten Jahren zu so etwas wie der Lebensversicherung der Mostviertler mutierte.

Damit nicht genug, kündigte auch Kapitän Johann Jordan ein fußballerisches Kürzertreten an. Unter all den schlechten Nachrichten ging die Verlängerung der Zusammenarbeit mit Trainer Daniel Grubhofer beinahe unter. Der Übungsleiter und die sportliche Führung des Vereins sind nun in der Winterpause gefordert, will man die Abgänge annähernd kompensieren.

Zu den personellen Problemen gesellt sich noch die angespannte Lage in der Tabelle hinzu. Mit Platz elf befindet man sich nämlich mitten im Abstiegskampf. Die an und für sich ruhigste Zeit des Jahres hält für Neuhofen also jede Menge Strapazen bereit. So wird die Übertrittszeit für die sportliche Führung bereits zur Zerreißprobe, noch bevor der Kampf um den Klassenerhalt im Frühjahr überhaupt losgehen kann.