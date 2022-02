Ein Sieg der Vernunft

Mülldeponien sind in St. Valentin ein heikles Thema. Man denke nur an die ehemalige Deponie in der Herzograder Kurve. Den Skatepark, der 2012 erstmals angedacht wurde und 2015 bereits hätte eröffnet werden sollen, gibt es dort wegen der vom Land angeordneten endgültigen Schließung der Deponie auch heute noch nicht.

Im Vorjahr erregte dann die Deponie in der Wiener Straße den Unmut der Anrainer und sorgte auch für einen Aufschrei in der Nachbargemeinde St. Pantaleon-Erla. Der Betreiber der Deponie reagierte aufgrund des Ammoniak-Geruchs rasch und stoppte die Anlieferung der Aluschlacke vorerst. In der Vorwoche gab es nun das endgültige Aus. Die Anrainer können – im wahrsten Sinne des Wortes – aufatmen. Und auch die Umweltschützer werden dankbar sein, denn das Material von Wiener Neustadt quer durch Niederösterreich zu karren, stinkt ja doch zum Himmel.