Eine Frage des Angebots

Die Corona-Pandemie ist nicht gerade die beste Voraussetzung für Erfolgsmeldungen von touristischen Einrichtungen. Der Haager Tierpark ist da wohl eine von wenigen Ausnahmen. Obwohl man aufgrund von Lockdowns insgesamt drei Monate schließen musste, erzielte man 2021 einen neuen Besucherrekord. Man zählte nicht nur mehr Besucher als im Jahr zuvor, sondern auch mehr als vor Corona.

Natürlich profitierte der Tierpark in der Zeit des Abstandhaltens von seinem großzügigen Freiluftareal. Dies allein lockt aber keine Besucher nach Haag, wenn nicht auch das Angebot stimmt. Und da ruht man sich nicht auf seinen Lorbeeren aus. Im Gegenteil. Derzeit feilt man an den Plänen eines neuen Bärengeheges, eine Afrika-Anlage hat man auch schon im Hinterkopf. Attraktionen, die für weitere Besucherrekorde sorgen könnten. Denn wie heißt es so schön: Angebot schafft Nachfrage.