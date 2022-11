Emotionen ohne Ende

Fast zwei Monate ist es jetzt her, dass der Gemeinderat mehrheitlich beschloss, die Pläne von Amazon, in St. Valentin ein Paket-Verteilerzentrum errichten zu wollen, weiterzuverfolgen. Fix ist noch nichts, aber trotzdem werden die Gräben, die dieses Projekt zwischen Befürwortern und Gegnern aufreißt, von Woche zu Woche größer.

Zuerst formierte sich eine Bürgerinitiative, dann meldeten sich Bischof Alois Schwarz und die NÖ Grünen mit Kritik zu Wort. Auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf betonte, dass das Land eine Umwidmung nicht einfach so durchwinken werde. Seine St. Valentiner Parteikollegen sprachen sich nun in einer Aussendung für das Projekt aus, beleidigten darin aber die Bürgerplattform aus Ennsdorf. Ein Ende der Diskussionen scheint nicht in Sicht. Das muss auch nicht sein. Es wären allerdings alle gut beraten, die Emotionen ein wenig zu zügeln.