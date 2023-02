Erfolg ist kein Selbstläufer

16 Jahre von der Idee bis zur Umsetzung. 20 mögliche Standorte geprüft. 83 Teilnehmer beim Architektenwettbewerb. 14,7 Millionen Euro Errichtungskosten. Beeindruckende Zahlen, die unterstreichen, welch große Bedeutung das neue Veranstaltungszentrum für St. Valentin hat.

Dass das Valentinum in einer schwierigen Zeit gebaut wurde, die von Corona und explodierenden Preisen in der Baubranche geprägt war, darauf wurde bei der offiziellen Eröffnung mehrfach hingewiesen. Man sollte aber bei aller Euphorie nicht darauf vergessen, dass auch der Betrieb in einer schwierigen Zeit startet. Aufgrund der Teuerung wird sich so mancher potenzielle Besucher gut überlegen, ob er Geld für Kultur ausgibt oder es lieber für den täglichen Einkauf spart.

Die Stadt hat mit dem Bau des Valentinums die Weichen gestellt. Ob es zum Erfolg wird, liegt aber daran, ob die Menschen das Angebot auch nutzen. Ein Selbstläufer ist das nicht.