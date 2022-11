Gute Lösung

Die Volksschule am St. Valentiner Hauptplatz wurde in den Jahren 1900/01 errichtet. Bei der Eröffnung war auch Kaiser Franz Joseph zugegen. Kein Wunder also, dass dieses ehrwürdige Gebäude unter Denkmalschutz steht.

Dass dies der Stadt einige Schwierigkeiten beschert und beschert hat, ist aber auch unbestritten. So musste beim Fenstertausch tief in die Tasche gegriffen werden, weil der Denkmalschutz Holzkastenfenster vorschrieb. Bei 106 Fenstern geht das natürlich ins Geld. In den letzten Jahren verhinderte der Denkmalschutz das Aufstellen einer dringend notwendigen Bushütte, weil dadurch die freie Sicht auf das Gebäude verhindert werde.

Ein Argument, das dann schon nicht mehr so leicht nachvollziehbar ist. An der Schönheit des Gebäudes ändert eine Bushaltestelle nichts. Daran, ob die Kinder im Regen stehen oder nicht, aber sehr wohl. Eine durchsichtige Bushütte aus Glas ist ein Kompromiss, der nun allen Ansprüchen gerecht wird.