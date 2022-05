Kein böses Erwachen

Kein Frühstückskaffee aus der Espressomaschine? Kein heißes Wasser zum Duschen? Keine saubere Wäsche aus der Waschmaschine? Keine E-Mails checken am Smartphone oder Laptop? Ein Leben ohne Strom? Das ist heutzutage unvorstellbar.

Umso wichtiger sind daher Investitionen wie jene der Austrian Power Grid, die 150 Millionen Euro in die Modernisierung des Umspannwerks in Ernsthofen steckt und somit eine sichere Stromversorgung über Jahrzehnte gewährleistet. Die Gesamtfläche der neuen 220-KV-Schaltanlage entspricht der von zehn Fußballfeldern. Der neue Transfomator wiegt fast 450 Tonnen. Bis zum Ende des Projekts im Jahr 2029 werden zehn derartige Transformatoren in Ernsthofen stehen.

Gewaltige Dimensionen, über die sich der „normale“ Stromkunde keine Gedanken macht. Und auch nicht muss, solange das Licht immer angeht, wenn man auf den Lichtschalter drückt.