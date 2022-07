Kein Kniefall vor Kritikern

2018 sorgte die Einführung des „Gelben Sackes“ im Bezirk für einen Aufschrei. Mittlerweile ist die Kritik daran verstummt. In einem halben Jahr folgt nun bereits die nächste Änderung beim Müllsammelsystem. Ab Jänner 2023 kommen auch Metallverpackungen in den „Gelben Sack“ und bei Wohnhausanlagen in die gelbe Tonne. Metallcontainer wird es bei den öffentlichen Müllsammelinseln dann nicht mehr geben.

Kritiker einer strengen Mülltrennung könnten sich dadurch im Vorurteil bestätigt sehen, dass später sowieso wieder alles zusammengeworfen wird. Mit der Änderung macht man aber nicht den Kritikern oder jenen, die zu faul zum Trennen sind, einen Gefallen. Man erhofft sich dadurch eine Erhöhung der Recyclingquote. Die wird aber wohl erst durch die Einführung von Einwegpfand auf Dosen und Plastikflaschen steigen, denn Geld ist leider ein stärkerer Anreiz als die Vernunft.