Auf Umwegen zum Erfolg

Im Rahmen des Stadterneuerungsprozesses widmet man sich in Haag auch dringenden Verkehrsthemen in der Stadt. Eine Idee ist, aus dem Hauptplatz eine Begegnungszone zu machen, in der Autos nur noch mit 20 km/h unterwegs sein dürfen. Das ist aber noch Zukunftsmusik.

Weit konkreter ist da schon das Bestreben, auf der B42 zwischen Wiener Straße und Kreisverkehr eine Beschränkung auf 50 Stundenkilometer einzuführen. Ein Wunsch der Anrainer, der schon länger besteht. Die Umsetzung scheiterte aber bisher daran, dass der Straßenabschnitt nicht zum Ortsgebiet zählt und ein 50er daher nicht möglich ist. Mit einem Griff in die Trickkiste dürfte man nun aber doch zum erwünschten Erfolg kommen. Des Rätsels Lösung: Das Ortsgebiet wird erweitert, indem man die Ortstafeln versetzt. Irgendwie umständlich, aber Hauptsache ist ja, dass das Ergebnis stimmt.