Bald nur noch Luxus?

Nicht nur Maifeste stehen am 1. Mai hoch im Kurs. Traditionsgemäß ist es auch jener Tag, an dem in den Freibädern die neue Saison eröffnet wird. Heuer waren die Bäder, die mit Monatsbeginn die Pforten öffneten, aber Mangelware. Viele starten erst einige Wochen später und dafür ist das noch sehr kühle Wetter nur einer der Gründe.

Ein Punkt, den man in Haag offen anspricht, sind die gestiegenen Stromkosten. Warum Schwimmbecken um teures Geld heizen, wenn Anfang Mai ohnehin kaum Badegäste kommen? Eine Überlegung, die nachvollziehbar ist. Aber auch ein Alarmsignal für alle Badbesucher. Wenn man diese Überlegung weiterspinnt, kommt man nämlich zu dem Schluss, dass sich Gemeinden den Luxus eines Freibades vielleicht bald nicht mehr leisten wollen. Oder nicht mehr leisten können, denn einen Gewinn wirft ein Freibad selbst in Rekordsommern nicht ab.