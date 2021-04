Seit 1. Jänner 2020 gab es in Haidershofen keinen Allgemeinmediziner mehr. Während in der Nachbargemeinde Behamberg mehrere Bewerber um die freie Praxisstelle ritterten, blieben in Haidershofen die Bewerber aus. Gründe dafür waren schnell gefunden. In Behamberg durfte sich der neue Arzt über eine Hausapotheke freuen, in Haidershofen gab es dieses lukrative Zusatzangebot nicht. Dafür hat man im Ort eine vollwertige Apotheke.

Aber gerade das sahen viele als Ursache dafür, warum kein Arzt nach Haidershofen will. Ein Irrglaube, der auch für einiges böses Blut sorgte. Die Fakten liegen nämlich auf der Hand. Eine Hausapotheke hätte es in Haidershofen für den neuen Arzt auch ohne Apotheke nicht gegeben. Daher sollte man sich nun doppelt freuen. Zum einen über einen neuen Allgemeinmediziner und als Draufgabe über eine Apotheke, die viel mehr zu bieten hat als jede Hausapotheke. Dass die Arztsuche länger gedauert hat als erhofft, sollte deshalb zu verschmerzen sein.