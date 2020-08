Jetzt steht es also fest. Um dem immensen Verkehr in der nieder-/oberösterreichischen Grenzregion Herr werden zu können, wird eine zweite Mauthausner Donaubrücke gebaut. Die sogenannte Ostvariante soll bis zum Jahr 2027 umgesetzt werden.

Die Kritik an der mitten in der Urlaubszeit bekannt gegebenen Entscheidung der beiden Bundesländer ließ nicht lange auf sich warten. Vor allem die Gemeinde Ennsdorf beklagte, dass die von ihr vorgebrachten Bedenken in keinster Weise berücksichtigt worden seien. Das könnte sich nun künftig ändern, denn vier Tage nach der Standortbekanntgabe kündigte man seitens des Landes an, Ennsdorf und St. Pantaleon-Erla in die Planungen verstärkt miteinbeziehen zu wollen.

Das ist einerseits natürlich eine gute Entscheidung. Andererseits stellt sich aber schon die Frage, warum dies nicht schon viel früher passiert ist. So hätten sich alle Beteiligten nämlich einiges an Ärger ersparen können.