Der Klimawandel lässt sich auch in unseren Breiten nicht mehr leugnen. Heiße und viel zu trockene Sommer wurden in den letzten Jahren ebenso fast schon zur Gewohnheit wie kurze Starkregenereignisse, die lokal zu Überflutungen führen. Um künftig gröbere Hochwasserschäden zu verhindern, investieren immer mehr Gemeinden in teure Rückhaltebecken. In Seitenstetten wurde etwa heuer ein Projekt mit einem Fassungsvolumen von 240.000 Kubikmetern umgesetzt, in St. Valentin ist ein noch viel größeres Projekt in Planung.

In Haag sind derartige Megaprojekte nicht angedacht. Dass man sich in der Gemeinderatssitzung dennoch über den Ankauf eines Grundstückes, auf dem ein Rückhaltebecken entstehen soll, in die Haare geriet, verwundert dann schon ein wenig. (Noch) Kein dringender Bedarf, lautete eines der Gegenargumente der Kritiker. Eine ziemlich mutige Prognose, denn Klimaexperten oder gar Hellseher sind wohl auch sie nicht wirklich.