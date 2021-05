Seit Ende Oktober des Vorjahres arbeiten Johann und Thomas Merkinger unermüdlich an der Realisierung ihres Traumes. In kürzester Zeit stampften sie eine Eisstockhalle aus dem Boden, die eigentlich im Jänner schon in Betrieb hätte gehen sollen. Corona erwies sich – wie so oft in den letzten Monaten – als Spielverderber.

Entmutigen ließen sich die beiden Behamberger dadurch nicht. Im Gegenteil. Sie steckten ihre ganze Energie in die Fußballgolf-Anlage, die ein weiteres Highlight ihres Freizeitparks ist. Diese wird nun pünktlich mit Ende des Lockdowns am 20. Mai eröffnet. Dass es sich dabei um ein fünfeinhalb Hektar großes Areal handelt, bei dem sich die Besucher auch bei größerem Andrang nicht zu nahe kommen sollten, erleichtert die Sache natürlich. Aber auch der Eröffnungszeitpunkt könnte vermutlich nicht besser gewählt sein. Nach Monaten, in denen Freizeitsport verboten war und die Freude am Spiel zu kurz kam, kommt das neue Angebot vielen gerade recht.