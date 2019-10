In der Kleinregion Mostviertel Ursprung haben alle Gemeinden eine Resolution zur Vermeidung von Einwegplastik verabschiedet. Um auch die Bevölkerung ins Boot zu holen und für diese Problematik zu sensibilisieren, veranstaltete die Gemeinde Behamberg einen Ideenwettbewerb zu diesem Thema.

Von der jungen Mutter bis hin zum Unternehmer spannte sich der Bogen der Teilnehmer. Besonders erfreulich war, dass sich alle Volksschulkinder an der Aktion beteiligten und sich mit dem wichtigen Thema eingehend befassten. Für drei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren waren die Aktivitäten in der Schule aber nicht genug. Auf eigene Faust marschierten sie von Haus zu Haus, um auf die Plastikproblematik aufmerksam zu machen.

Diese Eigeninitiative in der Freizeit ist nur ein Beispiel dafür, dass der Jugend von heute die Umwelt wirklich am Herzen liegt und nicht nur als Vorwand dient, um für die Teilnahme an „Fridays for Future“ die Schule zu schwänzen.