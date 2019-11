Am vergangenen Freitag wurde in St. Valentin der neu angelegte Urnenpark feierlich eingeweiht. Der Allerheiligentag bot sich dafür förmlich an.

An keinem anderen Tag im Jahr sind die Menschen mehr bereit, sich mit Themen wie Tod und Friedhof auseinanderzusetzen als zu Allerheiligen. An keinem anderen Tag im Jahr wird in St. Valentin in Zukunft der Unterschied zwischen herkömmlicher Bestattung und Beisetzung im Urnenpark deutlicher sichtbar sein als zu Allerheiligen. Beim Urnenpark gibt es nämlich kein Grab und keinen Grabstein und somit auch keine Verpflichtung zu (übertriebenem) Grabschmuck.

Hand aufs Herz: Braucht es wirklich eine geschmückte Kultstätte, um – und das nicht nur einmal im Jahr – der Verstorbenen zu gedenken? In Wahrheit eigentlich nicht. Ob die Zeit aber schon reif ist, um sich von der bisher gelebten Tradition zu lösen, wird sich weisen. In St. Valentin hat man die Möglichkeit dazu jedenfalls schon jetzt geschaffen.