Der Tierpark ist die wichtigste Touristenattraktion für Haag. Auch heuer steuert man wieder auf ein sehr gutes Jahresergebnis zu. Und das ist gut und notwendig, denn je höher die Besucherzahlen sind, desto mehr kann man auch wieder in den Tierpark investieren. Und das geschieht derzeit beim neuen Wirtschaftshof, der in den letzten Monaten förmlich aus dem Boden geschossen ist.

Jetzt, wo alle Gebäude stehen, lässt sich die Dimension des Millionenprojekts erst so richtig abschätzen. Inklusive leiser Skepsis, ob das Ganze wirklich so groß sein muss. Klar ist, dass von dem Projekt viele profitieren werden. Natürlich vor allem die Mitarbeiter des Tierparks, denen nun endlich geheizte Räumlichkeiten für ihre Tischler- und Schlosserarbeiten zur Verfügung stehen werden. Profitieren wird aber auch die Haager Bevölkerung, denn die Tierarztpraxis wird öffentlich zugängig und nicht dem Tierpark vorbehalten sein. Ein zusätzliches und wichtiges Angebot also für alle Tierfreunde.