Es ist ein Millionenprojekt, das Johann und Thomas Merkinger gerade in Behamberg in die Realität umsetzen. Auf einer Fläche von acht Hektar stampfen sie binnen kürzester Zeit einen Freizeitpark aus dem Boden, den es in dieser Form in ganz Österreich nicht gibt. Bereits im Jänner wird die Eisstockhalle in Betrieb gehen und auch die Ziesel-Offroadstrecke eröffnet. Fußballgolf, Fußballbillard und Fußballdart sowie ein Abenteuerspielplatz für Kinder runden das außergewöhnliche Angebot dann ab Anfang April ab.

Eine derart große Investition gerade in Zeiten von Corona zu tätigen, ist einerseits sehr mutig, denn eine Garantie, dass der Freizeitpark auch wirklich funktioniert, gibt es nicht. Andererseits ist aber wahrscheinlich gerade jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Wenn im nächsten Jahr hoffentlich schön langsam wieder Normalität im Land einkehrt, wird die Lust der Menschen groß sein, etwas zu unternehmen. Wenn es dann noch Neues zu entdecken und auszuprobieren gibt, umso mehr.