„Durchs Reden kommen d’Leut zam“, heißt es. Und wie in jedem Sprichwort steckt auch in diesem ein Fünkchen Wahrheit. Allerdings gibt es immer wieder Situationen, in denen auch ein persönliches Gespräch nicht mehr wirklich helfen kann, um entstandene Gräben wieder zuzuschütten oder einen Konflikt auf direktem Weg zu lösen. Ein Paradebeispiel dafür ist derzeit die Causa Xandl Wirt in Haidershofen.

Schuldzuweisungen und Unterstellungen, die einer Überprüfung nur zum Teil oder gar nicht standhalten, sind keine Basis für eine Problemlösung. Dass sich der Gemeinderat geschlossen dafür entschieden hat, den von der Familie Mayrhofer kritisierten Flächenwidmungsplan rechtlich prüfen zu lassen, ist in dieser verfahrenen Situation der richtige Schritt.

Eines muss dabei aber klar sein. Das Ergebnis muss dann von beiden Seiten akzeptiert werden. Egal, ob man als Gewinner aus dem Prozess hervorgeht oder zugestehen muss, dass die Gegenseite im Recht ist.