Auch wenn die Fallzahlen wieder steigen, hält Bundeskanzler Sebastian Kurz unbeirrt an seiner schon im Vorjahr getätigten Aussage fest, dass im Sommer die Normalität wieder zurückkehrt. So wirklich realistisch erscheint das derzeit zwar nicht, aber viele Veranstalter wären mit Sicherheit dafür dankbar, schon jetzt Planungssicherheit für den Herbst zu haben.

So auch in Haag, denn ob das Volksfest wie geplant im September über die Bühne gehen wird, will man Mitte Mai entscheiden. Stattfinden soll das Vier-Tages-Event nur, wenn es keine Maskenpflicht oder andere Einschränkungen gibt, die die gewohnt gute Stimmung trüben könnten. Dies schon in wenigen Wochen abschätzen zu können, wird wohl einen tiefen Blick in die Glaskugel notwendig machen. Dass sich nicht nur viele Haager auf das Fest freuen würden, ist unbestritten. Dass aber gerade eine Veranstaltung dieser Größenordnung der erste Schritt zurück ins alte Leben sein könnte, klingt fast zu gut, um wahr zu sein.