Beim Thema Nikolausbesuche, Ja oder Nein, scheiden sich heuer die Geister. Auch hier ist es wie so oft im Leben eine Frage des Blickwinkels. Als Familie mit Kindern ist der Wunsch nach ein wenig Freude im Leben der Kleinen groß. Tragen sie doch in Zeiten der Coronakrise mit eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten schon eine große Last auf ihren Schultern.

Auf der anderen Seite steht natürlich das Infektionsrisiko, das bei jeder Art von „Veranstaltung“ im Raum steht. Wenn etwas passiert, tragen letztlich Freiwillige von Organisationen, Vereinen oder Pfarren die Verantwortung. Da ist es auch verständlich, dass viele kein Risiko eingehen möchten.

Umso mehr muss man all jenen, die höchste Sicherheitsmaßnahmen treffen, um den Kindern den Nikolaus empfang doch noch zu ermöglichen, danken. Und allen Kindern, zu denen der Nikolaus heuer nicht persönlich kommt, können Eltern auch bewusst noch mehr schenken als das mittlerweile obligatorische Nikolaussackerl: Zeit.