„Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns allen gut“, lautet ein allseits bekannter Slogan der Wirtschaftskammer. Demnach müssten die Menschen in Ennsdorf derzeit sehr zufrieden sein, denn aus dem Wirtschaftspark gab es in der Vorwoche gleich zwei gute Nachrichten.

So wird die VFI am bestehenden Standort weitere 30 Millionen Euro investieren. Österreichs größte Bio-Ölmühle, die zudem mit einer revolutionären Energieversorgung ausgestattet sein wird, wird dann in Ennsdorf stehen. Eröffnet wurde auch die neue Zentrale der Firma Lithos im neu aufgeschlossenen Teil des Wirtschaftsparks. Von hier aus will man mit innovativen Produkten aus dem Gestein Zeolith international weiter wachsen.

Dass dies nur zwei von vielen erfolgreichen Betrieben sind, die sich im Wirtschaftspark angesiedelt haben, spricht für den starken Wirtschaftsstandort Ennsdorf. Und es nimmt der Corona-Pandemie zumindest aus wirtschaftlicher Sicht ein wenig den Schrecken.