Eigentlich hätte der Haager Theatersommer bereits im Vorjahr sein 20-Jahr-Jubiläum gefeiert. Aufgrund von Corona musste es aber auf heuer verschoben werden und auch da sah es lange Zeit danach aus, als könnte das Jubiläum nur unter unwürdigen Rahmenbedingungen über die Bühne gehen. Maskenpflicht im Freien und eine maximale Auslastung von 50 Prozent standen bis zuletzt im Raum. In der Vorwoche durfte man dann aber aufatmen.

Bleibt es bei den Ankündigungen der Regierung, dann dürfen die Schauspieler heuer doch in die lachenden Gesichter der Theaterbesucher blicken, die die Nestroy-Komödie auf einer voll besetzten Tribüne verfolgen können. Erleichterungen, mit denen man wohl nicht mehr gerechnet hat.

Nun liegt es an der Bevölkerung, dem Theatersommer zum Jubiläum mit zahlreichem Besuch den gebührenden Rahmen zu verleihen. Nach einem Jahr ohne Veranstaltungen sollte der Hunger nach Kultur ja doch sehr groß sein.