Der Haager Tierpark ist der größte Touristenmagnet im Bezirk Amstetten. Damit das auch so bleibt, will man den Besuchern – und natürlich den Tieren – möglichst große und möglichst attraktive Gehege bieten. Deshalb steckt man Jahr für Jahr viel Geld in den Tierpark, was alleine im Vorjahr von 237.000 zahlenden Besuchern honoriert wurde.

Trotzdem gibt und wird es immer wieder Kritiker geben, die am Tierpark kein gutes Haar lassen, obwohl alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Das zeigt das Facebook-Posting, das in der Vorwoche für einigen Aufruhr gesorgt hatte.

Natürlich ist es jedermanns gutes Recht, mit der Haltung von Tieren in Gehegen nicht einverstanden zu sein. Zuerst hinzugehen und dort dann quasi überrascht zu sein, dass der Lebensraum der Tiere in einem Tierpark nicht dem in der freien Natur entspricht, ist aber nicht unbedingt die beste Voraussetzung, um mit Kritik auch wirklich ernstgenommen zu werden.