Gegen das Vergessen

Die erste Maiwoche steht österreichweit Jahr für Jahr im Gedenken an die Befreiung der Häftlinge aus dem Konzentrationslager Mauthausen. In St. Valentin, wo sich ein Nebenlager befand, findet deshalb alljährlich eine Gedenkfeier am Anna-Strasser-Platz statt.

Im heurigen Jahr wurde aber auch in einer zweiten Veranstaltung an die dunkle Vergangenheit der Stadt erinnert. Im Valentinum wurde die ORF III-Doku über das ehemalige Panzerwerk noch vor der Fernsehausstrahlung präsentiert. Und das Interesse an „Codename: Spielwarenfabrik“ war groß. Überraschend groß, denn 700 Interessierte strömten ins Veranstaltungszentrum, sodass der Film gleich zweimal gezeigt werden musste, weil nicht alle gleichzeitig in den Saal passten.

Jetzt, wo es nicht mehr sehr viele Zeitzeugen gibt, sind Filme wie dieser wichtiger denn je. Dass die Menschen — wie oft propagiert — mit dieser Zeit nichts mehr zu tun haben wollen, stimmt nämlich zumindest für St. Valentin nicht.