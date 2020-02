„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“, lautet ein altes Sprichwort. Was logisch klingt, ist aber nicht immer so leicht in die Realität umzusetzen. Das zeigt die Bilanz der Schuldnerberatung im Bezirk eindrücklich. Insgesamt 635 Männer und Frauen mit einer Durchschnittsverschuldung von 160.000 Euro suchten dort im Vorjahr Hilfe. Neben dem Verlust des Arbeitsplatzes oder einer Scheidung spielte das Einkaufen im Internet immer öfter eine wesentliche Rolle, dass die Menschen in die Schuldenfalle tappten. Tendenz steigend.

Mehr Geld auszugeben als man eigentlich hat, ist demnach also ein Zeichen unserer Zeit. Einer Zeit, in der Bargeld immer mehr in den Hintergrund tritt und alles mit einer Plastikkarte oder gar dem Handy bezahlt werden kann. Dass so der direkte Bezug zum Geld fehlt und nicht mehr wie früher von klein auf gelernt werden kann, ist die logische Folge. Der sprichwörtliche Notgroschen ist dann natürlich auch nicht mehr zeitgemäß.