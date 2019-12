Anrainer und Bedienstete des Ennsdorfer Wirtschaftsparks werden seit vielen Jahren auf die Probe gestellt. Als es noch keine Umfahrung für Pyburg und Windpassing gab, wälzte sich im Ortsgebiet zu Stoßzeiten Tag für Tag eine Blechlawine Richtung Mauthausner Brücke. Jetzt staut es sich auf der neuen Umfahrungsstraße, weil das Verkehrsaufkommen immer mehr wird und eine Fahrspur auf der Donaubrücke dafür nicht mehr ausreicht.

Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel ist aber auch keine Alternative, denn eine Bushaltestelle im Wirtschaftspark gibt es nicht und Züge halten auch nicht mehr in Ennsdorf. Dass nun mit Salvagnini-Betriebsrat Gerhard Fischer jemand auf dieses Manko aufmerksam macht, ist wichtig. Solange er aber ein Einzelkämpfer ist, wird sich an der Situation wenig ändern. Erst dann, wenn mehrere Betriebe und auch die Gemeinde gemeinsam Druck machen, wird man bei den Verkehrsverbünden so wirklich auf Gehör stoßen.