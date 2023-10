Gerüstet für den Ernstfall

Das Wochenende stand in St. Valentin ganz im Zeichen des Zivilschutzes und des Zubaus beim Feuerwehrhaus, in dem ein Katastrophenschutzlager entstanden ist. Auch eine neue Broschüre zum Thema Blackout – ein Gemeinschaftsprojekt von Gemeinde, Feuerwehr und Zivilschutzverband – wurde präsentiert.

Dabei handelt es sich nicht um einen weiteren, allgemeinen Ratgeber unter vielen, sondern man liefert den St. Valentinern konkrete Maßnahmen, die im Fall der Fälle zum Tragen kommen und Informationen, wohin sie sich wenden können, wenn einmal nichts mehr geht.

Ein wichtiger Ratgeber, der in jedem Haushalt aufliegen sollte beziehungsweise dessen Inhalt den St. Valentinern in Fleisch und Blut übergehen sollte. Sollte ein Blackout wirklich eintreten, dann weiß man auch in dieser extremen Notsituation, was zu tun ist. Besser auf etwas eingestellt sein, was – hoffentlich – nie passieren wird, als im Ernstfall dann nicht wissen, wie man damit umgehen soll.