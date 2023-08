Gut Ding braucht Weile

Am vergangenen Freitag wurde in St. Valentin mit dem Pumptrack eine neue Freizeitattraktion für die Jugend eröffnet. Das Interesse an der Wellenbahn war schon vor dem offiziellen Start riesengroß. Vorausgegangen war dem Projekt auch ein langes politisches Hickhack. Denn errichtet wurde der Pumptrack auf jenem Areal in der Herzograder Kurve, auf dem eigentlich ein Skatepark hätte entstehen sollen. Einen konkreten Eröffnungstermin dafür gab es bereits im Jahr 2015.

Bekanntlich ist daraus nichts geworden. Heftiger Widerstand der Opposition gegen den Standort auf einer ehemaligen Mülldeponie und die Forderung des Landes, die Deponie vor der Bebauung gänzlich zu schließen, haben das Projekt damals zu Fall gebracht.

Zum Glück, ist man aus heutiger Sicht fast geneigt zu sagen, denn eines ist fix: Das jetzige Konzept eines Freizeitparks, bei dem der Skatepark nur eine von mehreren Attraktionen ist, ist mit Sicherheit die bessere Idee.