Die Kampagne „Valentin legt sich quer“ sorgt für Aufsehen und Gesprächsstoff. Aber nicht in der Form, wie es sich die Gemeindeverantwortlichen vermutlich erhofft hatten. Die Kampagne fällt zwar wie geplant auf, sorgt aber vor allem für Kritik. Und das gleich von mehreren Seiten, wie in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag deutlich wurde.

Vor allem ÖVP und Grüne lassen an der Kampagne, die im Stadtrat beschlossen wurde, kein gutes Haar. Sie richte sich gegen das Land und sei daher bei den Verhandlungen mit dem Land kontraproduktiv, kritisierte die ÖVP. Sie sei eine teure Marketingaktion für die SPÖ und das Geld wäre in Sofortmaßnahmen zur Verkehrsentlastung besser angelegt, meinten die Grünen.

An beiden Ansichten mag etwas Wahres dran sein. Zu viel öffentliche Kritik wäre aber dennoch ein falsches Signal, denn bei einem derart wichtigen Anliegen sollten wohl alle an einem Strang ziehen. Auch in Zeiten eines Wahlkampfs...