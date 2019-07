Die Firma Wartecker gestaltet ihr ehemaliges Betriebsgebäude in Eigenregie zu einem Vitalzentrum um. Sie investiert 1,2 Millionen Euro, um von der Apotheke über Therapeuten bis hin zu Ärzten verschiedener Fachrichtungen eine medizinische Rundumversorgung an einem Standort anbieten zu können. Ein Meilenstein für eine Gemeinde mit 3.700 Einwohnern. Zumindest in der Theorie, denn die Praxis sieht derzeit leider noch ein wenig anders aus.

Zwei Physiotherapeutinnen werden ins Vitalzentrum einziehen, eine Apotheke ist auch bereits fix. Für die geplanten Arztpraxen gibt es aber bis dato noch keine Interessenten. Auch die Gemeindearzt-Nachfolge ist noch ungeklärt. Und hierfür dürfte die Apotheke, die für die Bürger nur Vorteile bringt, offensichtlich ein großer Nachteil sein, denn eine Hausapotheke ist – wie man in der Nachbargemeinde Behamberg deutlich sehen kann – ein wirksames Lockmittel. Ein Dilemma, bei dem es vor allem einen Verlierer gibt: die Patienten.