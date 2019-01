Flächendeckender Handyempfang ist heutzutage für viele eine Selbstverständlichkeit. Dass dafür auch eine dementsprechende Infrastruktur vorhanden sein muss, wird zumeist widerstandslos akzeptiert, solange die Handymasten einem nicht direkt vor die Nase gesetzt werden. So auch in Haag.

15 Handymasten gibt es bereits in der Gemeinde. Der 16. erhitzt nun aber die Gemüter. Kritisiert wird der Standort in der Nähe von Freizeiteinrichtungen wie Kletterturm oder Bad. Vor den Kopf gestoßen fühlen sich die Haager aber vor allem deshalb, weil sie sich übergangen fühlen. Das Fundament für den Masten, den die ÖBB auf ihrem Grund errichten will, war plötzlich betoniert. Vorab erfahren hatte das niemand.

Dass die ÖBB in diesem Fall keine Bauverhandlung braucht und der Mast nicht zu verhindern ist, ist für die Bürger schwer nachzuvollziehen. Dass die ÖBB die Gemeinde und Bevölkerung gleich gar nicht informiert, zeugt von Ignoranz, die nur schwer zu schlucken ist.