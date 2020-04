„Fahr nicht fort. Kauf im Ort.“ Selten zuvor war dieser Slogan so treffend wie in diesen Tagen. Zum einen, weil sich der Bewegungsradius von uns allen in Zeiten von coronabedingten Ausgangsbeschränkungen ohnehin auf das nähere Wohnumfeld beschränken dürfte. Zum anderen, und das ist der wesentlich wichtigere Aspekt, weil es nun an uns allen liegt, der ohne Vorwarnung in Turbulenzen geratenen und kräftig gebeutelten Wirtschaft in der Region mit unserem Konsum unter die Arme zu greifen und ihr mit vereinten Kräften wieder auf die Sprünge zu helfen.

Dass Shopping mit Mundschutz, Abstand halten, Zugangsbeschränkungen und ständigem Desinfizieren derzeit kein wirkliches Vergnügen ist, wird niemand bestreiten. Trotzdem sollte es uns – vorausgesetzt man hat nicht selbst Job und Einkommen verloren – ein Anliegen sein. Dass es nicht selbstverständlich ist, alles, was man gerade braucht, sofort und um die Ecke kaufen zu können, wurde uns in den letzten Wochen deutlich vor Augen geführt. Als Dauerzustand will das vermutlich niemand von uns haben.