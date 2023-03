Kein guter Start

Dass es keine Liebeshochzeit zwischen ÖVP und FPÖ ist, lässt sich auch aus den Kommentaren von Bezirksparteiobmann Andreas Hanger und Landtagsabgeordnetem Anton Kasser leicht ablesen.

Tatsächlich entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass die Landes-ÖVP in ihrem Bestreben, nach der Pandemie Gräben mit Impfgegnern zuzuschütten, nun dafür neue in der eigenen Partei aufreißt. Für die Vollblut-Pädagogin und Leiterin des Schulclusters Aschbach-Wolfsbach, Cornelia Wagner-Sturm, haben Ankündigungen für den Schulsektor das Fass schon zum Überlaufen gebracht. Sie ist aus der ÖVP ausgetreten. Dass aber auch Bürgermeister mehr als skeptisch sind, zeigt das Beispiel von Martin Schlöglhofer aus Aschbach. Die ÖVP-Spitzen im Bezirk werden alle Hände voll zu tun haben, um innerparteiliche Wogen zu glätten. Ein guter Start in eine neue Arbeitsperiode sieht anders aus!