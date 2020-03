Bei der konstituierenden Sitzung des St. Valentiner Gemeinderates zeigte sich wieder deutlich: Die Fronten zwischen den Großparteien, der SPÖ und der ÖVP in der Stadtgemeinde sind nach wie vor verhärtet. Auch nach Wahlkampfende und nach personellen Änderungen bei der SPÖ. Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder Streitpunkte, Enttäuschungen auf beiden Seiten. Während sich die ÖVP aufgrund der politischen Kräfte im Land für einen notwendigen Partner ansieht und wieder einen zweiten Vizebürgermeister für sich forderte, sieht das die SPÖ, die nach wie vor die absolute Mehrheit in St. Valentin hält, wohl nicht so.

Es werden sicher keine von Harmonie geprägten fünf Jahre in der St. Valentiner Stadtpolitik. Im Gegenteil. Dabei stehen einige zukunftsträchtige, bedeutende Projekte an. Allen voran die Veranstaltungshalle samt Musikschule oder die Umfahrung für Langenhart, wo das politische Kräftemessen im Gemeinderat wohl in voller Wucht zu spüren sein wird.