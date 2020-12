Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, ist es in den Gemeinden an der Zeit, die Voranschläge für das nächste Jahr zu beschließen. Dass diese in einem Jahr, das von Lockdowns, Rekordarbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise gekennzeichnet ist, eine besondere Herausforderung für die Kommunen darstellen werden, war klar. Wenn die Ertragsteile wegbrechen, dann lassen sich zumeist keine allzu großen Sprünge mehr machen.

Geplante Großprojekte werden durchgezogen. Alles, was nicht ganz so wichtig ist, wird aber aufgeschoben. Am Beispiel Haag heißt das etwa, dass das gemeinsame Sicherheitszentrum für Feuerwehr und Rotes Kreuz trotz geringerer Einnahmen angegangen wird. Allerdings wird es im ersten Halbjahr keine Straßensanierungen geben und nicht jedes Schlagloch wird sofort ausgebessert werden. Auf lange Sicht gesehen sind solche Entscheidungen natürlich logisch. Besondere Zeiten machen es notwendig, Prioritäten zu setzen. Dass diese nicht allen passen werden, ist aber auch zu erwarten.