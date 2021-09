Einen Hilfeschrei richten St. Valentiner Eltern in Richtung Bundespolitik und sprechen von „Schulchaos“. Unlogische Quarantäneregelungen, langes Warten auf Bescheide. Kritik äußern sie vor allem Richtung Bildungsminister Heinz Faßmann. Man habe zu wenig vorbereitende Schritte gesetzt. Während Faßmann keine Probleme orten will, steigt der Ärger vieler Eltern immer mehr an. Und man darf davon ausgehen, dass die Eltern deutlich näher an der Realität sind. Auch steht man in St. Valentiner mit den Problemen nicht alleine da. Ähnliche Geschichten hört man auch von andernorts.

Im Zentrum der Kritik stehen dabei weniger die Schulen oder die lokalen Behörden. Sie müssen die Vorgaben umsetzen. Oft ohne ausreichende Ressourcen. Das frustriert unterm Strich alle Beteiligten. Bildungsministerium und Gesundheitsministerium sind nun gefordert. Nachdem die vergangenen Monate offensichtlich verschlafen worden sind, heißt es jetzt: nachsitzen.