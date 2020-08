Österreich sei eines der sichersten Länder, um trotz Corona einen unbeschwerten Urlaub zu verbringen, lautete die Botschaft, die die Regierung wochenlang verbreitete. Dass man die Menschen damit – bewusst oder unbewusst sei dahingestellt – in falscher Sicherheit wiegt, musste eine Mostviertler Familie nun leidvoll erfahren.

Obwohl man sich im Hotel an den Babyelefanten-Abstand hielt, endete der Urlaub in der Quarantäne. Warum? Weil eine später positiv getestete Person am Nebentisch saß und für die Behörden bei der Kontaktermittlung ein Abstand von zwei Metern ausschlaggebend ist. Der Babyelefant ist zwar eine nette Eselsbrücke, im Ernstfall zählt er aber nichts.

Die bittere Erkenntnis daraus: Zu Unrecht ausgesprochene Strafen wie bei den Ausgangsbeschränkungen lassen sich rückgängig machen. Für entgangene Erholung und entgangene Urlaubsfreuden gibt es aber keine Wiedergutmachung. Vorbei ist vorbei. Egal, ob zu Unrecht oder nicht.