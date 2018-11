Wochenlang kein Niederschlag und Dürre im Sommer. Temperaturen über 20 Grad im November. Deutliche Indizien dafür, dass der Klimawandel auch im westlichen Niederösterreich seine ersten Spuren hinterlassen hat. Dass er auch vermehrt lokale Starkregenereignisse, Überflutungen und Stürme mit sich bringen wird, ist nicht bewiesen, aber sehr wahrscheinlich.

Umso wichtiger wird es daher für die Gemeinden, für den Fall der Fälle bestmöglich gewappnet zu sein. Hochwasserschutzprojekte spielen dabei eine wesentliche Rolle. Kein Wunder also, dass in Niederösterreich seit 2002 eine Milliarde Euro in den Hochwasserschutz investiert wurde. Allein heuer wurden 60 Projekte fertiggestellt, 70 sind in Bau und 55 wurden gestartet. Das Projekt Haglergraben in Altenhofen, für das am Freitag die Spatenstichfeier stattfand, ist eines davon. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2020 geplant. Mindestens bis dahin sollten sich die Wetterkapriolen auf jeden Fall noch Zeit lassen.

