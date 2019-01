Die Silvesterparade in Hongkong ist eine der größten Veranstaltungen des Jahres in China. Ein Spektakel, das viele Touristen und insgesamt 150.000 Zuschauer anlockt. Ein Spektakel, das 28 junge Menschen aus St. Valentin und Umgebung in wenigen Tagen live miterleben werden. Nicht als Zuschauer, sondern als Teil der großen Show, denn die Akrobatik-Gruppe TheFreaks rund um Trainer O.C. Ono wurde für das Event gebucht.

Eine große Ehre, eine ganz besondere Auszeichnung und vor allem ein Qualitätsbeweis für den ersten Sieger des Casting-Wettbewerbs „NÖN sucht das größte Talent“. Wer von einem Land wie China, in dem die Akrobatik lange Tradition hat und der Nationalzirkus für hochkarätige Shows bürgt, extra aus Österreich für einen Auftritt eingeflogen wird, der muss schon etwas können. Die Freaks haben damit den Sprung in die weite Welt geschafft. Ein schöneres Geburtstagsgeschenk hätte man ihnen zum 10-Jahr-Jubiläum gar nicht machen können.