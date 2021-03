Mehr für den Klimaschutz zu tun, das hat sich Haags Bürgermeister Lukas Michlmayr für seine Gemeinde vorgenommen. Deshalb forciert man Strom aus Photovoltaikanlagen und investiert in zwei Jahren insgesamt 750.000 Euro in derartige Anlagen – etwa am Dach der Mostviertelhalle oder dem Tierpark-Wirtschaftshof.

Zweiter Schwerpunkt ist das Heizen mit Biomasse. Gemeindegebäude sollen von Öl oder Gas auf Biomasse umgestellt werden. Ein Heizwerk, das die Gebäude mit Fernwärme versorgen soll, ist bereits fix und fertig geplant.

Zwei Strategien, die in vielen Gemeinden breite Unterstützung finden würden. Nicht so in Haag, hat man den Eindruck. Sowohl das Heizwerk als auch die beiden PV-Anlagen sorgten zuletzt für viel böses Blut. Eine Bürgerinitiative, die der Gemeinde quasi vorschreiben will, was zu tun ist und eine Bürgerliste, die Betrugsverdacht äußert, rücken diese Projekte in ein ziemlich schlechtes Licht, das sie nicht unbedingt verdient haben.